«РВ»: тероборона ВСУ начала обучение женщин для создания батальона «Белоснежек»

Територриальная оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала подготовку к созданию женского батальона «Белоснежек» в Черниговской области. Для этого был открыт набор девушек на обучение, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ожидается, что вскоре будет объявлен набор девушек и женщин, которые пойдут на фронт добровольно», — указано в сообщении.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что на сватовско-кременском направлении на Украине растет число женщин на передовых позициях в ВСУ. По его словам, радиоэлектронная разведка на линии боевого соприкосновения отметила увеличение количества абонентов с женскими голосами. Девушки служат в звании офицеров младшего и среднего звена, а также управляющих ведением боевых действий, отметил эксперт.