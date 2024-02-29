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10:32, 29 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о росте числа женщин-военнослужащих ВСУ на передовой

Марочко: на передовых позициях растет число женщин-военнослужащих ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На сватовско-кременском направлении на Украине растет число женщин на передовых позициях. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал в своем Telegram-канале подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, радиоэлектронная разведка на линии боевого соприкосновения отметила увеличение количества абонентов с женскими голосами. Они были зафиксированы в районе Терн, Торского и Червоной Дибровы.

Как стало известно Марочко, среди женщин-военнослужащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть офицеры младшего и среднего звена, управляющие ведением боевых действий. Такие выводы были сделаны при анализе переговоров.

Увеличение количества женщин на фронте на Украине ранее также подтвердили в Госдуме. По словам парламентария Виктора Водолацкого, служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен в районах Кременной и Сватово.

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      Екатерина Грищенко
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