Марочко: на передовых позициях растет число женщин-военнослужащих ВСУ

На сватовско-кременском направлении на Украине растет число женщин на передовых позициях. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал в своем Telegram-канале подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, радиоэлектронная разведка на линии боевого соприкосновения отметила увеличение количества абонентов с женскими голосами. Они были зафиксированы в районе Терн, Торского и Червоной Дибровы.

Как стало известно Марочко, среди женщин-военнослужащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть офицеры младшего и среднего звена, управляющие ведением боевых действий. Такие выводы были сделаны при анализе переговоров.

Увеличение количества женщин на фронте на Украине ранее также подтвердили в Госдуме. По словам парламентария Виктора Водолацкого, служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен в районах Кременной и Сватово.