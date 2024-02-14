В Госдуме сообщили о взятых в плен под Кременной женщинах-военнослужащих ВСУ

Депутат Водолацкий: служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен под Кременной

Женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали попадать в плен к российским войскам под Кременной и Сватово в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

Он также сообщил, что в том же районе боевых действий зафиксировали рост числа женщин из нацбатальонов «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация), «Слобожанщина» и «Хортица». При этом парламентарий подчеркнул, что точное количество женского состава в них пока неизвестно.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что с началом спецоперации в ВСУ значительно увеличилось количество женщин-военнослужащих. По его словам, в настоящее время их численность в армии Украины достигает почти 43 тысяч.