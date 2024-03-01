Назван неожиданный способ очистить диван от пятен без разводов

«БелНовости»: очистить диван от пятен можно с помощью мыла и крышки от кастрюли

Очистить диван от пятен без появления разводов можно с помощью кислородного отбеливателя и крышки от кастрюли. Неожиданный способ удалить загрязнения назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предупредили, что разводы на мягкой мебели могут остаться даже после использования дорогостоящего средства для чистки. Чтобы этого избежать, они предложили залить три столовые ложки и такое же количество жидкого мыла кипятком и хорошо перемешать, после чего дать смеси остыть и затем нанести на пятно и почистить как обычно. Следующий шаг — вытереть пену чистой влажной тряпкой и нажать на мокрый участок крышкой от кастрюли, завернутой в махровое полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Ранее эксперты также призвали натереть духовку углем для удаления жира и нагара с ее поверхности.