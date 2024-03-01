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16:54, 1 марта 2024Культура

Названо условие для возвращения Хаматовой в Россию

Народный артист Стеклов заявил, что Хаматова должна покаяться

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Условие для возращения актрисы Чулпан Хаматовой в Россию назвал народный артист Владимир Стеклов. Его слова приводит «Абзац».

Стеклов заявил, что Хаматова обязана покаяться. «Это как с возвращением блудного сына: ее простят, если она попросит прощения за все, что наделала», — пояснил он.

Артист также отреагировал на заявление Хаматовой о том, что она готова вернуться в Россию при условии «полной свободы слова». По мнению Стеклова, в сложившейся ситуации актриса не имеет права требовать что-то от государства. «Она была обласкана в нашей стране и получила популярность. Ее поступок говорит только об одном — о глупости и плохом воспитании. Какие ты хочешь там выставить условия?» — возмутился он.

Ранее Хаматова призналась, что все больше убеждается в том, что правильно поступила, когда покинула Россию.

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      Мария Рюрикова
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