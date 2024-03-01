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17:43, 1 марта 2024Ценности

Новые кроссовки Balenciaga с чрезмерно длинными носами подняли на смех в сети

Фото: бренд Balenciaga

Французский бренд Balenciaga презентовал новые кроссовки Reptile, которые подняли на смех в сети. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет об обуви серого цвета с черной подошвой, многослойным верхом и чрезмерно длинными носами. В описании к кадрам указано, что данные изделия с эффектом поношенности войдут в зимнюю коллекцию 2024 года.

Подписчики оценили дизайн кроссовок в комментариях. «У таракана в углу не будет шансов», «Современное каноэ», «Это крокодилы», «Наконец-то бархатные тяги от Balenciaga», «Землетрясы», «Клоунское шоу», «Это для Джафара [мультипликационный злодей] из "Аладдина"», «Это коллаборация с Гуфи [герой мультфильмов Disney] из "Микки Мауса"?» — отметили юзеры.

В феврале Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов. Аксессуар выполнен из телячьей кожи и оформлен фурнитурой из состаренного серебра.

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      Алина Гостева
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