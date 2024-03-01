Одесситы покупают проход в Молдавию по «тайным тропам» с пограничниками на пути

Одесситов ловят пограничники после оплаты пути в Молдавию по «тайным тропам»

Ежедневно на границе задерживают по 10-15 одесситов при попытке незаконно попасть в Молдавию. Дело в том, что украинцы оплачивают услуги третьих лиц, которые обещают за 4-5 тысяч долларов указать «тайные тропы», но на пути мужчин поджидают пограничники, сообщил представитель пророссийского подполья в Одессе, передает ТАСС.

«Мужчины бегут в Молдавию. Естественно, по предоплате, их привозят к границе, показывают направление, а дальше их ловят пограничники», — уточнил собеседник агентства.

Покупка услуги не гарантирует безопасный переход в другую страну, в результате украинцев привлекают к административной ответственности и выдают повестки. По словам представителя подполья, обстановка в Одессе сильно напряженная.

«Пацаны уже без денег возвращаются паковать чемоданы. Тут вообще уже мексиканская граница какая-то», — добавил он.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин пытались бежать с Украины, обмотавшись изотермическими одеялами. Они должны были скрыть украинцев от тепловизора, но уловка, стоящая восемь тысяч долларов, не сработала.