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19:41, 1 марта 2024Ценности

Ольга Серябкина снялась в прозрачных штанах

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница презентовала на телеканале «Муз-ТВ» новую песню «Это по любви». При этом для выступления она выбрала черный оверсайз-пиджак и прозрачные брюки клеш с завышенной талией.

Кроме того, знаменитость примерила серебристый топ-бандо, который частично обнажал ее грудь, надела остроносые туфли на каблуках и сделала макияж, подчеркнув губы коричневой помадой.

В феврале российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Она снялась в облегающем серебристом платье в пол с разрезом до бедра.

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      Карина Черных
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