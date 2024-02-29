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19:23, 29 февраля 2024Ценности

Глюкоза снялась в облегающем платье без бюстгальтера и восхитила фанатов

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость снялась в облегающем серебристом платье в пол с разрезом до бедра. При этом певица отказалась от бюстгальтера, и ткань одежды подчеркнула анатомические особенности ее тела. В то же время звезда примерила босоножки на каблуках в тон наряду, сделала красный маникюр и выделила глаза черными стрелками.

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Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Шикарная, как всегда», «Такой бюст грех не показать», «Самая любимая», «Вечно молодая», — восхитились юзеры.

Ранее в феврале Глюкоза раскрыла свой вес. Она отметила, что в настоящее время весит 49 килограммов.

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      Карина Черных
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