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10:21, 14 февраля 2024Ценности

Глюкоза раскрыла свой вес

Фото: @natalia.chistiakova

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, раскрыла свой вес на новом фото. Сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя певица решила ответить на вопросы подписчиков. Один из юзеров поинтересовался, боится ли она летать на самолете, и сколько составляет ее вес. Звезда, в свою очередь, разместила снимок, на котором сидела в кресле класса «бизнес» воздушного судна в джинсах и черном лонгсливе.

При этом исполнительница распустила волосы и надела солнцезащитные очки. «Я вешу 49 кг. Летать боюсь, но летаю очень часто. Это часть моей работы, и, когда я сажусь в самолет, всегда произношу слова: "Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой"», — рассказала знаменитость.

Ранее в феврале Глюкоза снялась в наряде с торчащими сосками. В начале ролика знаменитость появилась перед камерой без бюстгальтера в голубых джинсах с низкой посадкой и серой облегающей кофте.

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      Екатерина Ештокина
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