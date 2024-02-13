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10:19, 13 февраля 2024Ценности

Глюкоза снялась в наряде с торчащими сосками

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя певица поделилась видео, на котором продемонстрировала два образа. В начале ролика знаменитость предстала перед камерой в голубых джинсах с низкой посадкой и серой облегающей кофте с торчащими сосками. После смены кадра артистка показала себя в красном сияющем платье, оформленном высоким разрезом на бедре.

Поклонники оценили первый образ звезды в комментариях под постом. «Живая и прекрасная», «Посмотрел на лицо с шестого раза», «Красотка! И песня классная и чувство юмора есть», «Холодно дома у Глюкозы», «Это там катышки были на водолазке или соски? Я просто все никак не пойму», — высказывались они.

В декабре Глюкоза также показала фигуру в откровенном наряде. Тогда певица снялась в черных виниловых легинсах и синем пластиковом корсете бренда Amplituda с иллюзией голого тела.

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      Карина Черных
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