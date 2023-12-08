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11:38, 8 декабря 2023Ценности

Глюкоза показала фигуру в корсете с иллюзией голого тела

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя певица предстала перед камерой, позируя в ванной в черных виниловых легинсах и синем пластиковом корсете бренда Amplituda с иллюзией голого тела. При этом звезда уложила волосы волнами, накрасила ногти черным лаком и надела лодочки на каблуках.

В свою очередь, знаменитость отметила, что данная съемка проходила в сентябре для приложения «Звук».

В октябре Глюкоза раскрыла секрет стройности. Так, артистка рассказала, что ест небольшими порциями, но часто. По ее словам, один прием пищи не превышает 350-400 граммов.

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      Карина Черных
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