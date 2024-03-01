Орбан призвал ЕС и Украину немедленно начать переговоры с Россией

Орбан: время на стороне России, поэтому ЕС и Украина должны начать переговоры

Время в украинском конфликте на стороне России, поэтому страны Европейского союза (ЕС) и Украина должны немедленно начать переговоры с Москвой. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант — время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому, на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры», — сказал премьер, выступая на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье.

Ранее американская газета The Wall Street Journal раскрыла содержание проекта мирного договора России и Украины, датированный 15 апреля 2022 года, по итогам переговоров делегаций стран после начала российской специальной военной операции.