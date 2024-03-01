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15:19, 1 марта 2024Ценности

Памела Андерсон появилась на фото для журнала с грязным лицом

Фото: Robert Lindholm / Titel Media

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон показала естественную внешность на фото для журнала Highsnobiety. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

56-летняя звезда предстала на одном из кадров в желтом плаще и бледно-розовом жилете с объемными карманами итальянского бренда Prada, а также в черных туфлях на шнурках английской марки Church's. При этом знаменитость держала в руках растение с землей на корнях, а ее лицо без косметики было покрыто грязью.

«На самом деле в детстве я всегда была сорванцом. Я никогда не хотела носить платья. Я была спортсменкой. Я делала пироги из грязи», — рассказала в интервью изданию знаменитость.

Ранее Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала Perfect. Она позировала на кровати в красном облегающем платье длины мини.

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      Алина Гостева
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