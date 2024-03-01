Случай с оставшейся парализованной учительницей расследуют

СК заинтересовался случаем в школе Мелеуза, парализовавшим учительницу

Историю травмирования учительницы на рабочем месте в школе города Мелеуза в Башкиростане захотели расследовать. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СК.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о результатах первичной проверки и принятом процессуальном решении. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЧП произошло в 2017 году. Во время занятий на педагога упала с потолка часть осветительного прибора. Пострадавшая потеряла сознание, однако в госпитализации ей отказали. В результате несвоевременной диагностики травмы позвоночника россиянку парализовало. Отмечается, что учительнице также не оказали необходимую помощь на месте — руководство школы не вызвало скорую помощь и скрыло факт получения травмы во время исполнения трудовых обязанностей.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что власти России выделят более 400 миллиардов рублей на капитальный ремонт школ и детских садов.