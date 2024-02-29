Путин оценил выделяемые на капремонт школ и детсадов суммы

Путин: власти РФ выделят более 400 млрд рублей на капремонт школ и детсадов

Власти России выделят в общей сложности более 400 миллиардов рублей на капитальный ремонт школ и детских садов. Сумму выделяемых средств оценил президент страны Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Его трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Программа капремонта детсадов и школ, многие из которых были построены еще в советское время, стартует в 2025 году.

«Капитального ремонта требует около 18,5 тыс. зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему», — пообещал президент.

Помимо школ и детсадов, программа затронет также 800 общежитий вузов и техникумов. Власти планируют расширить программу строительства студенческих кампусов. На возведение 40 студгородков выделят более 400 миллиардов рублей.

Кроме того, в ближайшее время глава государства поручил открыть медкабинеты в школах, где это необходимо, подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что порядка 70 процентов средств, которые выделяются на ремонт школ, идут в села. Таким образом у детей из сельской местности появляется больше возможностей для получения образования. Об этом Путин рассказал в ходе посещения Тургиновской средней образовательной школы в Тверской области.