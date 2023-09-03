Путин рассказал об упоре властей на ремонт сельских школ

Путин рассказал, что около 70% средств на ремонт школ направляются в села

Президент России Владимир Путин рассказал, что около 70 процентов средств, которые власти выделяют на ремонт школ, направляются в села. По его словам, таким образом у детей из сельской местности появляется больше возможностей для получения образования, сообщает ТАСС.

Глава государства посетил Тургиновскую среднюю образовательную школу в Тверской области и пообщался с ее директором Ольгой Карасевой, которая подчеркнула важность образования для сельских детей.

«Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы», — отметил Путин. Он уточнил, что порядка 70 процентов средств, направляемых на ремонт школ в стране, идут именно на сельские учебные заведения.

Ранее стало известно, что образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожном Волжского района Самарской области набрал 31 первый класс. Отмечается, что всего в первый класс пошли 930 детей.