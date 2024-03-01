Пассажир публично осудил стюардессу из-за отказа в простой просьбе

Пассажир Jetstar публично осудил стюардессу из-за отказа дать ручку

Австралийский тревел-блогер Дуглас Лазикирк публично осудил стюардессу Jetstar Airlines из-за отказа дать ему ручку. Об этом сообщил портал Yahoo.

Пассажир летел из Сиднея в Сеул, за пару часов до посадки ему потребовалась ручка, чтобы заполнить карту прибытия. Мужчина обратился к бортпроводнице, но та сказала, что не может дать ему свою и ему нужно купить пишущую принадлежность за пять долларов (около 450 рублей).

По словам Лазикирка, отказ в такой простой просьбе его шокировал. «За свою жизнь я совершил более тысячи рейсов, и мне ни разу не отказали в ручке», — возмутился он.

В итоге путешественник был вынужден сделать покупку, но по прибытии в Сеул обнаружил, что деньги с его карты списались дважды. Он подал жалобу в Jetstar и потребовал вернуть средства. Лазикирк отметил, что на возврат уйдет около месяца.

Ранее стюардессу авиакомпании Finnair уволили за использование клиентского Wi-Fi на борту. Сотрудница нарушила запрет на 19 рейсах, указав имена пассажиров и номера их кресел при входе в сеть. Позже ей удалось добиться компенсации за несправедливое увольнение.