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12:04, 1 марта 2024Путешествия

Пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за трещины на лобовом стекле

Лайнер American Airlines экстренно сел в Бостоне из-за трещины на лобовом стекле

Фото: РИА Новости

Пассажирский самолет American Airlines экстренно сменил курс из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщил канал NBC Boston.

Уточняется, что лайнер следовал из Нью-Йорка в Мадрид вечером 28 февраля и в полете на стекле в кабине пилотов появилась трещина, поэтому они подали сигнал тревоги. Борт сошел с маршрута и сел в Бостоне, в результате инцидента никто не пострадал.

Воздушное судно временно вывели из эксплуатации. Пассажирам рейса пришлось провести ночь в Бостоне, потому что вылет в Мадрид на запасном самолете назначили только на 16:00 следующего дня. При этом путешественники пожаловались, что авиакомпания не выдала им ваучеры на еду.

В самолет американской авиакомпании Breeze Airways с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Несмотря на это, пилоты благополучно посадили судно.

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      Мария Борисова
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