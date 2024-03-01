Пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за трещины на лобовом стекле

Лайнер American Airlines экстренно сел в Бостоне из-за трещины на лобовом стекле

Пассажирский самолет American Airlines экстренно сменил курс из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщил канал NBC Boston.

Уточняется, что лайнер следовал из Нью-Йорка в Мадрид вечером 28 февраля и в полете на стекле в кабине пилотов появилась трещина, поэтому они подали сигнал тревоги. Борт сошел с маршрута и сел в Бостоне, в результате инцидента никто не пострадал.

Воздушное судно временно вывели из эксплуатации. Пассажирам рейса пришлось провести ночь в Бостоне, потому что вылет в Мадрид на запасном самолете назначили только на 16:00 следующего дня. При этом путешественники пожаловались, что авиакомпания не выдала им ваучеры на еду.

В самолет американской авиакомпании Breeze Airways с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Несмотря на это, пилоты благополучно посадили судно.