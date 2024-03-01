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20:04, 1 марта 2024Путешествия

Пенсионер отправился в отпуск с женой и нашел ее бездыханной в номере отеля

The Mirror: 75-летняя пенсионерка найдена бездыханной в отеле в Мексике

Фото: Adria Malcolm / Reuters

79-летний пенсионер из Ирландии отправился в отпуск в Мексику вместе с 75-летней женой и нашел ее бездыханной в номере отеля. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что пара отдыхала в городе Чиуауа на севере страны. Мужчина зашел в номер и обнаружил супругу без сознания. Он сразу вызвал скорую помощь, однако спасти пожилую женщину не удалось. Причина случившегося не раскрывается.

Ранее двое американских туристов отправились в отпуск в Южную Африку и подверглись жестокому нападению и грабежу из-за навигатора Google. Супруги Джейсон и Кейт Золадз направлялись на машине в аэропорт Кейптауна и по рекомендации онлайн-карты свернули на опасный маршрут.

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      Зарина Дзагоева
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