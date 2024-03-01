Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 1 марта 2024Силовые структуры

Пенсионерка из российской деревни поругалась с сожителем и заколола его ножом

Застолье в деревене в Тюменской области закончилось расправой над пенсионером

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тюменской области задержали 68-летнюю российскую пенсионерку, подозреваемую в расправе над сожителем. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 10 января жительница деревни Подъемка организовала небольшое застолье со своим 61-летним сожителем. Во время ужина пара распивала алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора на бытовой почве, в ходе которых мужчина принялся оскорблять хозяйку дома. Та не выдержала, схватила нож и заколола обидчика проникающим ударом в живот.

Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью, в отношении задержанной завели уголовное дело.

26 февраля сообщалось, что в Тамбове россиянин исколол из ревности сожительницу ножом и побежал звать скорую помощь

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали опасаться конфискации замороженных активов России. Что мешает ЕС безнаказанно присвоить деньги Москвы?

      Предложен способ охладить Землю

      Американские военные нанесли два удара по ракетам хуситов

      «Кокаиновых» бегемотов Эскобара не смогли выгнать из страны

      Под Москвой подростки распылили в лицо пенсионера перцовый баллончик ради хайпа

      Зеленский начал конкурсный отбор судей в Конституционный суд Украины

      Названа стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы

      Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

      Врач предупредила о риске развития болезни почек из-за самой популярной специи

      Казахстан оставил Россию без своего лома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше