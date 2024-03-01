Пенсионерка из российской деревни поругалась с сожителем и заколола его ножом

Застолье в деревене в Тюменской области закончилось расправой над пенсионером

В Тюменской области задержали 68-летнюю российскую пенсионерку, подозреваемую в расправе над сожителем. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 10 января жительница деревни Подъемка организовала небольшое застолье со своим 61-летним сожителем. Во время ужина пара распивала алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора на бытовой почве, в ходе которых мужчина принялся оскорблять хозяйку дома. Та не выдержала, схватила нож и заколола обидчика проникающим ударом в живот.

Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью, в отношении задержанной завели уголовное дело.

26 февраля сообщалось, что в Тамбове россиянин исколол из ревности сожительницу ножом и побежал звать скорую помощь