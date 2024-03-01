Песков прокомментировал предвыборную программу в послании Путина

Песков о послании как о предвыборной программе: Путин знает, что делать

Президент России Владимир Путин знает, что делать, как делать и на кого опираться. Такими словами его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал прошедшее послание главы государства Федеральному собранию в рамках его предвыборной кампании, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, оглашение послания во многом стало предвыборной программой президента.

«Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, он знает, на кого опираться при реализации этих планов», — пояснил он.

Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что рабочая группа Госдумы уже приступила к работе над предложениями по законодательному обеспечению реализации послания президента России. По словам депутата, до 6 марта также ожидаются предложения по реализации послания от фракций, комитетов и комиссий нижней палаты.