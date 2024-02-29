Госдума приступила к реализации послания президента

Жуков: депутаты представят предложения по реализации послания Путина до 6 марта

Рабочая группа Госдумы уже приступила к работе над предложениями по законодательному обеспечению реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, оглашенному 29 февраля. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, пишет ТАСС.

По словам депутата, до 6 марта также ожидаются предложения по реализации послания от фракций, комитетов и комиссий нижней палаты. «После того, как мы получим и проанализируем все поступившие предложения, соберется рабочая группа и утвердит соответствующий план», — объяснил Жуков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что первоочередной задачей после оглашения Путиным послания должно стать решение украинского вопроса и заключение мирного соглашения «на правильных условиях». Говоря о достижении поставленных президентом целей, парламентарий подчеркнул, что многое зависит от бойцов специальной военной операции и россиян в тылу. «Если весь народ в едином порыве будет выполнять положенное, все получится», — сказал он.

29 февраля Путин огласил в Гостином Дворе рекордное по длительности послание Федеральному собрание, продолжительность которого составила 2 часа 6 минут. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, речь действующего президента во многом стала предвыборной программой кандидата на высший пост в стране.

В своем выступлении Путин озвучил задачи по социально-экономическому развитию страны, а также анонсировал запуск сразу нескольких национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных».