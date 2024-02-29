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15:26, 29 февраля 2024Россия

В Госдуме рассказали о главных задачах после послания Путина

Чепа назвал решение украинского вопроса основной задачей после послания Путина

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Первоочередной задачей после послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина должно стать решение украинского вопроса, а также достижение всех целей, поставленных главой государства, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все задачи, озвученные президентом грандиозные, невозможно выделить какой-то топ. Нет ни одной мелочи, затронуты все животрепещущие задачи. Мы живем в абсолютно новых условиях и надеяться можем только на себя, — подчеркнул политик. — Многое зависит от успехов наших бойцов на СВО, а мы, в тылу, должны исполнять свои обязанности. Если весь народ в едином порыве будет выполнять положенное, все получится».

Скорейшей задачей, как считает Чепа, должно быть решение украинского вопроса и заключение мирного соглашения «на правильных условиях».

«Это основная задача, которая стоит перед нами. И, конечно, мы должны, с учетом выполнения этой задачи, выполнять и те указания, что по каждому направлению экономической и социальной жизни дал президент», — заключил депутат.

Ранее Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. В самом начале он затронул темы специальной военной операции на Украине, отношений с Западом, стратегической стабильности, а позже перешел к той части, которую ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков предложил считать его предвыборной программой

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