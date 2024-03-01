Пилот пассажирского самолета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

У самолета Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета

У самолета американской авиакомпании Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета. Об этом пишет портал Aero Inside.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Детройта (США) во Франкфурт-на-Майне (Германия), 27 февраля. Из-за произошедшего командир воздушного судна подал сигнал бедствия Mayday, который используется в ситуациях, представляющих непосредственную угрозу для жизни людей.

По данным источника, пилотам пришлось следовать в ближайшую авиагавань. В результате самолет приземлился в аэропорту Сиракуз (Италия) с превышением максимальной посадочной массы.

Ранее у самолета авиакомпании British Airways с пассажирами на борту отказал один из двигателей во время полета. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Пекина в Лондон. Двигатель лайнера отказал незадолго до его посадки в аэропорту назначения.

