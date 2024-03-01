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18:01, 1 марта 2024Путешествия

Пилот пассажирского самолета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

У самолета Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета американской авиакомпании Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета. Об этом пишет портал Aero Inside.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Детройта (США) во Франкфурт-на-Майне (Германия), 27 февраля. Из-за произошедшего командир воздушного судна подал сигнал бедствия Mayday, который используется в ситуациях, представляющих непосредственную угрозу для жизни людей.

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По данным источника, пилотам пришлось следовать в ближайшую авиагавань. В результате самолет приземлился в аэропорту Сиракуз (Италия) с превышением максимальной посадочной массы.

Ранее у самолета авиакомпании British Airways с пассажирами на борту отказал один из двигателей во время полета. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Пекина в Лондон. Двигатель лайнера отказал незадолго до его посадки в аэропорту назначения.

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      Фариза Бацазова
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