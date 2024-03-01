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11:50, 1 марта 2024Силовые структуры

Планировавший теракт в Ставрополе россиянин получил срок

В Ростове-на-Дону мужчина, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 4,5 года заключения жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, планировавшего теракт в Ставрополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Приготовление к теракту») УК РФ. Установлено, что в Санкт-Петербурге Журавлев через мессенджер начал общаться с пользователем, который представился сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и согласился с ним сотрудничать.

После этого он приехал в Ставрополь, где решил совершить теракт. Журавлев приобрел компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства и принес их в арендуемую квартиру. 18 января 2023 года фигурант выбрал объект — здание регионального управления МВД России, снял его на видео и фото, а также сделал скриншоты из сервиса с картами и отправил куратору.

Попытку совершить теракт пресекли сотрудники ФСБ, Журавлева задержали. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ФСБ задержала иностранца, передававшего информацию в Службу безопасности Украины (СБУ).

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      Илона Палей
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