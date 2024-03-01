Племянники лишили жену известного российского актера многомиллионного наследства

Вдова актера Алексея Булдакова Людмила лишилась наследства из-за племянников

Вдова известного российского актера Алексея Булдакова Людмила неожиданно лишилась многомиллионного наследства артиста и квартиры, которую купила на деньги от продажи унаследованного дома, из-за племянников. О новых подробностях ситуации в беседе с другом семьи, актером Эдуардом Гладким, стало известно PROZVEZD.

Артист рассказал, что Булдаков владел не всем имуществом, которое было у их семьи — так, его жене принадлежала небольшая квартира и загородный дом в Подмосковье. Позже Булдаковы купили квартиру в новостройке в Новой Москве, а актер построил новый коттедж в Одинцовском районе. В результате в 2017 году старый дом было решено продать, но покупатель на него при жизни Булдакова так и не нашелся.

В 2019 году Булдакова получила в наследство вышеуказанную недвижимость, а также землю и машину, отметил Гладкий. Вскоре после этого она продала старый коттедж и купила на него трехкомнатную квартиру площадью 150 «квадратов» на западе Москвы, на Молодогвардейской улице. Второй дом Людмила стала сдавать в аренду, чтобы жить на эти деньги и ни в чем не нуждаться, а квартиру в Новой Москве отписала внебрачному сыну Булдакова, Ивану, много лет живущему на Мальте. По словам Гладкого, в один день мужчина потребовал половину имущества отца, однако после передачи ему квартиры «ушел в сторону, замолчал».

Спустя несколько лет жена Булдакова обнаружила, что больше не владеет недвижимостью, доставшейся по наследству. Это выяснилось после того, как ее племянница не сумела оформить субсидию — оказалось, что ее тете уже ничего не принадлежит и документы оформлены на одного из сыновей старшего брата Булдакова. При этом племянники актера заявили, что после перехода прав собственности Булдакова больше не будет получать деньги с аренды принадлежавшего ей дома.

Помимо этого, в декабре Булдакова лишилась и своей трехкомнатной квартиры — она перешла от одного из племянников, Сергея, к другому, Денису. «Не знаю, что они ей говорили, это будет выяснять следствие, но факт в том, что она в декабре прошлого года подписала доверенность на Сергея Булдакова о том, что доверяет распоряжаться ее имуществом. И на следующий день он подарил имущество Людмилы Андреевны своему родному брату Денису Булдакову. А они прекрасно знали, что у нее начинается Альцгеймер, деменция и Паркинсон», — сообщил Гладкий. В данный момент Булдакова продолжает жить в юридически не принадлежащей ей квартире, а судебные разбирательства продолжаются, заключил артист.

Актера Алексея Булдакова не стало 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе из-за острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. Многомиллионное имущество было оформлено на него, позже оно перешло его жене Людмиле.