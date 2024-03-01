Пленный боец ВСУ мобилизовался вопреки диагнозу раздвоение личности

Пленный Кулачук заявил, что его забрали в ВСУ с диагнозом раздвоение личности

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Кулачук, оказавшийся в плену у российских солдат, рассказал о мобилизации вопреки диагнозу раздвоение личности и другим проблемам со здоровьем. Об этом он заявил РИА Новости.

«Мне дали повестку, и я уехал. Не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре — у меня серьезные проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночника», — уточнил Кулачук.

Боец признался, что проходил лечение в психоневрологическом диспансере прямо перед началом украинского конфликта. Он провел там около семи дней, там ему поставили диагноз раздвоение личности, с которым он все равно отправился в зону боевых действий в качестве военнослужащего.

Уточняется, что Кулачук сдался в плен 26 февраля 2024 года неподалеку от села Приютное в Запорожской области.

Ранее украинский пленный Александр Госинец сообщил, что ВСУ ударили дронами по своим бойцам, когда они сдавались в плен российской армии у поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Сам он в результате атаки получил ранение спины.