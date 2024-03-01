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10:34, 1 марта 2024Россия

Под Москвой подростки распылили в лицо пенсионера перцовый баллончик ради хайпа

В Щелково подростки распылили в лицо пенсионера перцовый баллончик ради видео

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В подмосковном Щелково подростки распылили в лицо пенсионера перцовый баллончик ради хайпового видео. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, пожилой мужчина выносил мусор, когда к нему ринулись несовершеннолетние. Сначала они попросили дать им сигарету.

После отказа они брызнули пенсионеру в лицо из перцового баллончика, но тот сумел увернуться. Тогда один их хулиганов достал электрошокер и включил его, прибор издал характерный звук. Напугав жертву, подростки снова распылили перцовый аэрозоль в его сторону и убежали в гаражный массив.

Пострадавший подошел к охраннику кооператива, чтобы выяснить, куда скрылись подростки. Последние, перемахнув через забор, догнали пожилого человека и пригрозили расправой. Пенсионер уже написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девятилетний школьник получил в лицо струю из перцового баллончика из-за ссоры отца с водителем на проспекте Большевиков.

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      Анна Щербакова
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