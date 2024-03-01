Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:49, 1 марта 2024Ценности

Популярная телеведущая повторила откровенный образ 17-летней давности

Фото: @rickilake

Популярная американская телеведущая Рики Лейк повторила откровенный образ 17-летней давности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась серией снимков. На первом фото она показала обложку журнала Us Weekly 2007 года выпуска, на которой предстала в красном купальнике с оборками на талии. На втором кадре видно, как Лейк запечатлела себя в зеркало в этом же наряде, надев черные туфли на массивной подошве. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж.

Поклонники восхитились внешним видом 55-летней телезвезды и принялись писать комментарии под постом. «Что вы сделали, чтобы добиться такой формы?», «Ты прекрасна в любом возрасте», «Ты выглядишь великолепно», «Шикарные ноги», «Вдохновляешь», — высказывались они.

В феврале американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче также показала фото в купальнике во время отдыха в Майами-Бич, США, и вызвала споры в сети. 51-летняя знаменитость позировала, лежа на диване у панорамного окна с видом на многоэтажные дома. На ней было светло-серое бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья

      Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

      Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

      Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

      В Госдуме предостерегли «наследников вермахта» от атаки на Крымский мост

      Володин заявил об обязанности ФРГ ответить за обсуждение атак на Крымский мост

      Пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за трещины на лобовом стекле

      Санду отреагировала на слухи о присоединении Приднестровья к России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше