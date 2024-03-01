Популярная телеведущая повторила откровенный образ 17-летней давности

Популярная американская телеведущая Рики Лейк повторила откровенный образ 17-летней давности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась серией снимков. На первом фото она показала обложку журнала Us Weekly 2007 года выпуска, на которой предстала в красном купальнике с оборками на талии. На втором кадре видно, как Лейк запечатлела себя в зеркало в этом же наряде, надев черные туфли на массивной подошве. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж.

Поклонники восхитились внешним видом 55-летней телезвезды и принялись писать комментарии под постом. «Что вы сделали, чтобы добиться такой формы?», «Ты прекрасна в любом возрасте», «Ты выглядишь великолепно», «Шикарные ноги», «Вдохновляешь», — высказывались они.

В феврале американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче также показала фото в купальнике во время отдыха в Майами-Бич, США, и вызвала споры в сети. 51-летняя знаменитость позировала, лежа на диване у панорамного окна с видом на многоэтажные дома. На ней было светло-серое бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее.