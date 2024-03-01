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20:54, 1 марта 2024Бывший СССР

Попытку украинских водителей заблокировать дорогу на границе с Польшей пресекли

В Польше силовики не позволили водителям с Украины перекрыть дорогу у границы
СюжетПротесты на Украине

Фото: Roman Baluk / AP

Польские правоохранители пресекли акцию протеста украинских водителей, которые находятся в Польше из-за блокировки границы местными фермерами. О том, что силовики не позволили перевозчикам перекрыть дорогу, пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Польские силовики заблокировали для украинских водителей проход к пешеходному переходу», — сказано в публикации. Отмечается, что между польскими полицейскими и украинскими водителями произошел словесный конфликт. В результате перевозчики решили спеть гимн Украины, отмечает издание.

Ранее украинский кабмин призвал польские власти решить вопрос блокады границы местными протестующими, так как Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса. В заявлении ведомства отмечается, что в Польше из-за акций протеста остается заблокировано более двух тысяч грузовиков с Украины, а ситуация на границе «вышла за все пределы цивилизованного протеста».

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      Кристина Есикова
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