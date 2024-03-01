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08:57, 1 марта 2024Россия

Появилось видео со звуком грохота при попытке атаки ВСУ завода взрывчатки

Камеры наблюдения сняли видео со звуком взрыва при попытке атаки ВСУ завода ВПК

Подъездные камеры видеонаблюдения сняли кадры со звуком грохота, который, предположительно, появился при попытке атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) входящего в военно-промышленный комплекс (ВПК) завода в Дзержинске Нижегородской области. Видео публикует Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах не видно ни попытки атаки, ни вспышки от падения дронов. Единственное, что указывает на инцидент — звук взрыва, который, предположительно, образовался во время подавления дронов ВСУ системой радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны подтверждали факт попытки атаки и уточняли, что все беспилотники ВСУ были подавлены. Ведомство уточняло, что использованные дроны относились к самолетному типу.

Известно, что предприятие в Дзержинске — единственный в России производитель таких взрывчатых веществ как гексоген и октаген.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 марта дрон был сбит и в Белгородской области.

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      Марк Леонов
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