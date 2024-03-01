Предсказан срок таяния снега в России

Метеоролог Вильфанд: снег растает не раньше первой декады апреля

Сугробы на большей части территории России не растают в марте, это произойдет в лучшем случае в первой декаде апреля. Срок таяния снега в стране предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

«Поскольку снега много, и, самое главное, плотность снега большая... Поэтому сойдет он не скоро, по расчетам, не раньше первой декады апреля», — поделился информацией метеоролог. Он также призвал не ждать начала климатической весны в марте и отметил, что «явный» ее приход с температурами около 17 градусов тепла ожидается после середины апреля.

Между тем, уточнил эксперт, три региона страны в данный момент могут встречать новый сезон и по календарю, и по погоде. Двузначные температуры наблюдаются в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области, в которой циркулируют очень теплые воздушные массы с юго-запада.

Вильфанд также предупредил москвичей о возвращении зимних морозов в начале марта.