Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:29, 1 марта 2024Среда обитания

Москвичам пообещали возвращение зимних морозов

Вильфанд: в Москву в марте вернутся зимние морозы до минус 10 градусов и ниже

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Москву в начале марта вернутся зимние морозы. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам метеоролога, с 6 марта столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов и ниже. Причиной возвращения холодов он назвал изменение циркуляции воздушных масс, которые начнут поступать не с юга, юго-запада и юго-востока, а с севера, в результате чего ночью температура будет достигать двузначных отрицательных значений.

При этом календарная весна начнется с теплой погоды, подчеркнул эксперт. В субботу днем, 2 марта, будет на три-четыре градуса теплее климатической нормы — от плюс двух до пяти градусов. Однако уже ночью в воскресенье, 3 марта, вновь сильно похолодает до минус 4-9 градусов, аналогичные значения прогнозируются в ночь понедельника и вторника, 4 и 5 марта. В воскресенье днем столбики термометров покажут от минус одного до плюс четырех, а в понедельник и вторник ожидается околонулевая температура.

В заключение Вильфанд отметил, что погода в марте на всей территории страны будет очень изменчивой: существует вероятность того, что с середины первой декады месяца на «очень больших территориях» России изменится циркуляция воздушных масс.

Днем ранее стало известно, что в России прекратят предсказывать погоду по западным данным.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова заявила о готовности отдать Украине тела погибших при крушении Ил-76. Киев отрицает убийство своих же бойцов

      Одесситы покупают проход в Молдавию по «тайным тропам» с пограничниками на пути

      Известный телеведущий рассказал о новой работе Урганта

      Стало известно о планах Apple купить Tesla

      Собянин оценил работу «сердца Москвы»

      Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона признал свою вину

      Появилось видео со звуком грохота при попытке атаки ВСУ завода взрывчатки

      Милохин заявил о нежелании драться с россиянами

      Предсказан срок таяния снега в России

      Российского врача обвинили в получении взятки от ритуальной компании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше