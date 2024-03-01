Москвичам пообещали возвращение зимних морозов

Вильфанд: в Москву в марте вернутся зимние морозы до минус 10 градусов и ниже

В Москву в начале марта вернутся зимние морозы. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам метеоролога, с 6 марта столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов и ниже. Причиной возвращения холодов он назвал изменение циркуляции воздушных масс, которые начнут поступать не с юга, юго-запада и юго-востока, а с севера, в результате чего ночью температура будет достигать двузначных отрицательных значений.

При этом календарная весна начнется с теплой погоды, подчеркнул эксперт. В субботу днем, 2 марта, будет на три-четыре градуса теплее климатической нормы — от плюс двух до пяти градусов. Однако уже ночью в воскресенье, 3 марта, вновь сильно похолодает до минус 4-9 градусов, аналогичные значения прогнозируются в ночь понедельника и вторника, 4 и 5 марта. В воскресенье днем столбики термометров покажут от минус одного до плюс четырех, а в понедельник и вторник ожидается околонулевая температура.

В заключение Вильфанд отметил, что погода в марте на всей территории страны будет очень изменчивой: существует вероятность того, что с середины первой декады месяца на «очень больших территориях» России изменится циркуляция воздушных масс.

Днем ранее стало известно, что в России прекратят предсказывать погоду по западным данным.