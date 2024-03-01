Президент Молдавии допустила выдвижение независимым кандидатом на выборах

Санду может выдвинуться независимым кандидатом на выборах президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Майя Санду допустила свое выдвижение на второй срок в качестве независимого кандидата. Слова политика приводит ТАСС.

«Пока рано об этом говорить. Выборы пройдут осенью. Мы еще подумаем и озвучим свое решение», — заявила она, отвечая на вопрос молдавских журналистов о том, может ли она отказаться от поддержки правящей партии «Действие и Солдиарность» на грядущих выборах.

Ранее Майя Санду назвала «страшилкой» слухи о присоединении Приднестровья к России. По ее словам, их распространил Кремль в преддверии выборов, чтобы запугать молдаван.

29 февраля сопредседатель Объединенной контрольной комиссии непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков выразил беспокойство из-за мобилизационных мероприятий в Молдавии. По его словам, такие действия соседней республики не могут не вызывать озабоченности в Приднестровье.