Раскрыты самые популярные эротические фетиши

Компания по продаже секс-игрушек провела анализ поисковых запросов в Google и выявила эротические фетиши, которыми пользователи интересовались чаще всего. Выводы обзора опубликовало издание Daily Star.

По версии экспертов, возглавил этот список фут-фетишизм, в количество ежемесячных запросов по этой теме превысило 76 тысяч. Издание уточнило, что любители этого фетиша получают сексуальное удовольствие от различных манипуляций с ногами — наблюдения, ласк или обнюхивания.

Вторым по популярности фетишем аналитики компании назвали дакрифилию — получение эротического удовольствия от слез, вызванных грустью, радостью или болью. Информацию о нем искали 28 973 раза за месяц. Далее следует фетиш монстров, сообщили эксперты. С таким запросом в поисковую систему в среднем обращаются 22 566 раз в месяц. Любители монстров возбуждаются от фильмов ужасов либо им нравится перевоплощения в чудовищ, объяснили специалисты.

На четвертом месте находится фидеризм — возбуждение от приема пищи или переедания, отмечается в статье. В пятерке самых популярных объектов эротических фантазий также оказался криминальный фетиш — сексуальное влечение к преступникам. Средний ежемесячный объем его поиска составил чуть более 11 тысяч.

Ранее аналитики британского магазина товаров для взрослых Lovehoney выяснили, какой факт о сексуальном опыте чаще всего скрывают партнеры друг от друга. Наиболее распространенным секретом оказалась информация о количестве бывших половых партнеров.