Прибыль крупнейшего производителя кокса в России упала в два раза

Крупнейший в РФ производитель кокса «Распадская» решил не выплачивать дивиденды

Совет директоров крупнейшего в России производителя коксующегося угля «Распадская» рекомендовал не выплачивать дивиденды в связи со снижением прибыли по итогам 2023 года почти в два раза (на 43,7 процента). Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка «Распадской» упала на 22,5 процента, до 2,198 миллиарда долларов, валовая прибыль — на 22,5 процента, до 1,224 миллиарда, а операционная прибыль — на 48,1 процента, до 519 миллионов. Рентабельность по прибыли упала с 28 процентов до 20-ти, EBITDA (реальная прибыль компании без поправок на операционную деятельность) — на 47 процентов, до 689 миллионов.

На слабые финансовые результаты компании повлияли проблемы с добычей рядового угля на некоторых предприятиях и падение цен на уголь. Денежная себестоимость тонны угольного концентрата снизилась с 66 долларов в 2022 году до 60 долларов.

Ранее сообщалось, что правительство с 1 марта вернуло курсовые пошлины для угольной отрасли. В зависимости от курса рубля они составят 4-7 процента. При этом, как отмечает «Коммерсантъ», по-прежнему не исключено повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что позволит увеличить сборы в бюджет. Такое решение принято на фоне отсутствия прибыли при поставках угля из западных портов и снижения возможности поставок через порты Дальнего Востока.