Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:17, 1 марта 2024Экономика

В России предупредили о возможности резкого падения поставок угля

«Ъ»: поставки угля за рубеж через западные порты могут остановиться из-за пошлин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Возвращение курсовых пошлин для угольной отрасли спустя два месяца после их отмены может привести к остановке экспорта через западные порты, потому что даже сейчас он находится на уровне нулевой рентабельности. О возможности резкого падения поставок со ссылкой на собственные источники и экспертов пишет «Коммерсантъ».

Пошлины в размере от четырех до семи процентов при курсе доллара выше 80 рублей были введены 1 октября 2023 года. В конце декабря угольщики добились их отмены, хотя Минфин предупредил, что необходимо будет компенсировать потери бюджета.

В январе министерство выступило с предложением поднять для отрасли налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 1 апреля на 380 рублей с тонны. При этом из вчерашнего сообщения правительства о возврате пошлин неясно, отказались ли власти от планов по росту налогов. Издание считает, что двойной удар по угольным компаниям возможен.

Попытка увеличить сборы с отрасли происходит в момент падения цен. По оценкам ЦБ, стоимость угля при экспорте через порты Дальнего Востока упала на 10 процентов по сравнению с концом года и на четверть — по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. При этом компании ожидают дальнейшего снижения стоимости экспорта из-за падения спроса.

Что касается экспорта через южные и северо-западные порты, то он постепенно становится убыточным. Сергей Гришунин из НРА полагает, что новые меры приведут к серьезному падению экспорта, так как его рентабельность из нулевой станет отрицательной. По его мнению, существует риск полной остановки поставок через западные порты.

Что касается поставок через Дальний Восток, то из-за проблем с использованием провозной способности вывоз угля по этому маршруту в 2024 году сократится.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали опасаться конфискации замороженных активов России. Что мешает ЕС безнаказанно присвоить деньги Москвы?

      В России предупредили о возможности резкого падения поставок угля

      В Москве рассказали о переоборудовании рентгеноперационной крупнейшей больницы

      В России начали искать нового председателя Верховного суда

      Россиянка толкнула 80-летнюю бабушку на стеклянную банку и попала под суд

      Финляндия призвала Украину к нанесению ударов по России

      Уснувший пулеметчик ВСУ помог российским войскам прорвать оборону Авдеевки

      Россиянам назвали самые модные джинсы весной 2024 года

      Российские штурмовики ударили по позициям ВСУ под Авдеевкой

      В России начали разлетаться новостройки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше