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20:48, 29 февраля 2024Экономика

В России вернули дополнительные сборы с угольной отрасли

Правительство России вернуло курсовые пошлины для угля до 28 февраля 2025 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Гибкие экспортые пошлины, связанные с курсом рубля по отношению к доллару США, введены для поставок угля с 1 марта по 28 февраля 2025 года, то есть на один год. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России.

Размер пошлины составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. Обнулится она только при долларе дешевле 80 рублей.

Угольная отрасль вместе с большинством остальных попала под действие новых пошлин с 1 октября 2023 года. Перед самым новым годом, 27 декабря, предприятия отрасли добились ее отмены, указывая резкое сокращение прибыльности поставок.

Ранее источники в отрасли сообщали, что Минфин хочет установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольных компаний в размере 380 рублей за тонну, чтобы компенсировать потерю бюджета.

Меры обсуждались на фоне снижения экспортной стоимость угля, падения объемов продаж и роста тарифов на перевозку внутри страны растут.

Дополнительным неприятным фактором стало введение Китаем импортных пошлин ради поддержки своих угольных компаний. На этом фоне прибыль от экспорта топлива через западные порты стремится к нулю, а в отдельных случаях компании даже несут убытки. При этом угольщики не могут добиться увеличения квот для поставки в восточные порты.

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      Платон Щукин
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