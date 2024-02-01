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13:19, 1 февраля 2024Экономика

Стоимость угля на главном для России рынке упала до минимума

Стоимость энергетического угля в Азии упала до минимума почти за три года

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Цены на энергетический уголь в мире продолжают падение, причем в Азии, на главном для России рынке, они упали до минимума почти за три года. Об этом со ссылкой на данные биржи ICE пишут «Ведомости».

Фьючерсы на австралийский уголь, который является базой для оценки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), 30 января опустились ниже 117 долларов за тонну. В последний раз такая картина наблюдалась в конце мая 2021 года. В Европе стоимость топлива также падает. Фьючерсы с доставкой в июне в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена составляли 94,2 доллара за тонну, а 25 января они были еще ниже — 92,3 доллара. Дешевле в регионе уголь был в последний раз в июне 2023 года.

Стоимость угля снижается вслед за природным газом, который тоже находится на многомесячных минимумах, что нехарактерно для середины зимы. В Азии газ торгуется по цене 330-340 долларов за тысячу кубометров, а в Европе опускался ниже 300 долларов.

Стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и высокий уровень заполненности хранилищ позволяют с высокой степенью вероятности исключить взлет цен, что влияет и на востребованность угля.

Цены на российский уголь формируются с учетом общих региональных. Как подсчитали в Центре ценовых индексов, поставки из портов Балтики в начале января велись по цене 71 доллара (энергоуголь калорийностью 6000 ккал/кг). При этом, утверждает ФГ «Финам», экспорт топлива из России остается рентабельным при ценах выше 80 долларов за тонну.

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Поставки через Дальний Восток по-прежнему остаются рентабельными, в начале года уголь уходил по цене 100 долларов за тонну. Аналитик «Финама» Николай Дудченко отметил, что стоимость российского угля в первую очередь зависит от состояния китайской экономики. Если она будет расти, то спрос, а с ним и цены возрастут. Также влияние могут оказать проблемы с поставками СПГ.

Ранее сообщалось, что Минфин собирается увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной отрасли, хотя точный размер повышения пока неизвестен. Такая инициатива связана с попыткой отыскать новые источники дохода для наполнения бюджета.

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      Платон Щукин
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