В России захотели собирать больше денег с угольных компаний

«Ъ»: Минфин собирается повысить налоги на уголь из-за выпадения доходов бюджета

Министерство финансов России собирается установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольных компаний в размере 380 рублей за тонну, что фактически приведет к существенному увеличению сборов. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве подтвердили, что внесли такое предложение в правительство. Однако его представитель отметил, что рост НДПИ на уголь для компенсации выпадающих из-за отмены экспортной пошлины доходов бюджета пока прорабатывается.

Предположительно, повышение продлится с 1 апреля и до конца года. Ранее механизм временного увеличения НДПИ на уголь до 380 рублей за тонну уже вводился в 2023 году в период с 1 января по 31 марта.

Осенью 2023 года уголь вместе с большинством других товаров попал под новые курсовые пошлины, которые действуют в условиях слабого рубля. В ноябре власти Кузбасса, основного добывающего региона страны, оценивали потери компаний региона в 82,6-174,2 миллиарда рублей.

С начала 2024 года угольщикам удалось добиться вывода отрасли из-под действия пошлин, однако взамен, утверждают источники, Минфин потребовал роста НДПИ. По оценке руководителя направления консалтинга NEFT Research Александра Котова, если предложение ведомства примут, то доходы бюджета составят 30-35 миллиардов рублей за квартал.

Такие обсуждения происходят на фоне ухудшения условий для экспорта угля. Его стоимость снижается, объемы падают, а тарифы на перевозку внутри страны растут. Неприятным фактором стало введение импортных пошлин в Китае, который хочет предоставить преференции собственным угольным компаниям. На этом фоне экспорт топлива через западные порты стал убыточным.

Тем не менее в Минфине считают, что с угольной отрасли можно собрать больше денег, так как в настоящее время она платит меньше налогов, чем остальные представители горно-металлургического сектора.

