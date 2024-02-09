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13:29, 9 февраля 2024Экономика

С поставками российского угля за рубеж начались проблемы

«Ъ»: угольные компании отказываются от поставок через Тамань из-за роста тарифов

Фото: Unsplash

Крупнейшие российские угольные компании вступили в конфликт с руководством терминала ОТЭКО в Тамани, через который ведется перевалка топлива на экспорт. Они недовольны слишком высокими тарифами, из-за чего поставки в последнее время приносят убытки. Об этом со ссылкой на источники в отрасли и данные аналитических агентств пишет «Коммерсант».

Аналитическое агентство Kpler указывает, что в период с 22 января по 4 февраля из порта не вышел ни один балкер с углем, хотя в прошлом году Тамань стала четвертой по объемам экспорта после Усть-Луги, Восточного и Ванино.

«Распадская» официально подтвердила, что в феврале не станет отправлять уголь через терминал ОТЭКО. Издание выяснило, что «Сибантрацит», «Кузбассразрезуголь» и СУЭК также игнорируют порт, а один из собеседников заявил, что на февраль не отправила заявку ни одна компания.

Пресс-служба ОТЭКО отрицает эту информацию, утверждая, что перевалка продолжается, хотя в порту проводится модернизация. По данным компании, на период выставления заявок было подано обращений на перевалку общим объемом более четырех миллионов тонн. При этом она признает, что продолжает переговоры с поставщиками об условиях оказания услуг.

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Источники утверждают, что реальный размер ставки за перевалку гораздо выше того, что называет терминал в качестве базового, то есть 24,5 доллара за тонну. В контрактах он оказывается выше на 10-20 долларов, а для дорогих марок — выше 42 долларов за тонну. При этом пока ОТЭКО не отвечает на официальные предложения по пересмотру ставок.

Отдельные угольные компании готовы платить больше за погрузку, но только если тарифы будут корректироваться в соответствии с рыночными условиями. А пока что руководство терминала ориентируется на индексы, которые не связаны с российским углем.

Ранее стало известно, что в текущем году квоты для вывоза угля на Дальний Восток через Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) сократятся со 111 миллионов тонн до 100 миллионов, что связано с необходимостью ремонта и модернизации инфраструктуры. В результате, если компании хотят сохранить объем экспорта, им придется везти большую часть угля через западные порты.

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      Платон Щукин
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