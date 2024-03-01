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16:45, 1 марта 2024Ценности

Rolls-Royce представила самый дорогой автомобиль в мире

Rolls-Royce представила самый дорогой автомобиль в мире за 2,7 миллиарда рублей

Изображение: Rolls-Royce Motor Cars

Компания Rolls-Royce представила новый кабриолет, который на данный момент является самым дорогим автомобилем в мире. Об этом сообщает Hypebeast.

Речь идет о машине под названием Arcadia Droptail, которую создали по частному заказу. Согласно материалу, авто оборудовано 6,75-литровым V12 твин-турбо двигателем мощностью 600 лошадиных сил. Салон кабриолета отделан дорогой кожей и розовым деревом, на енр создание ушло более восьми тысяч часов работы сотрудников Rolls-Royce.

Стоимость автомобиля составила 30 миллионов долларов (2,7 миллиарда рублей).

Ранее в феврале Ким Кардашьян похвасталась роскошной машиной за миллионы рублей. Предпринимательница поделилась в сторис снимком, на котором запечатлен автомобиль Cybertruck Tesla серого цвета. Стоимость данного транспортного средства варьируется от 57 тысяч до 96 тысяч долларов.

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      Майя Пономаренко
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