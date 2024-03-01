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12:11, 1 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья

ЦБ предупредил о новых рисках ипотеки на строящуюся недвижимость

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В России появились новые схемы при приобретении строящейся недвижимости, которые несут риски для покупателей. Об этом граждан предупредил Центробанк (ЦБ).

Некоторые банки вместе с застройщиками начали предлагать россиянам, которые оформляют ипотеку, договоры участия в долевом строительстве (ДДУ). В этом случае часть средств за квартиру будет размещена не на счете эскроу, а на аккредитиве. Подобная схема привлекательна для заемщиков тем, что часть дополнительного дохода с размещенных средств банк может отдать за счет снижения ипотечной ставки на период строительства объекта.

Опасность данной схемы кроется в том, что, в отличие от счетов эскроу, средства на таком аккредитиве не застрахованы и при отзыве лицензии у банка человек может не только лишиться квартиры, но и остаться с долгами по кредиту, так как ДДУ по факту не был полностью оплачен.

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      Полина Кислицына
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