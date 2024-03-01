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14:23, 1 марта 2024Забота о себе

Россиян призвали регулярно есть шоколад

Эндокринолог Михалева: шоколад содержит полезные для сердца калий и магний

Фото: Unsplash

Эндокринолог Оксана Михалева объяснила, почему шоколад в небольших количествах можно есть регулярно. Ее слова приводит РИАМО.

Прежде всего, по словам Михалевой, шоколад — мощный антиоксидант, которые требуются организму ежедневно, так как защищают от хронического системного воспаления и снижают риск развития рака. Также врач указала, что этот продукт содержит полезные для сердца, костей и мышц магний и калий.

Также Михалева призвала россиян включить в рацион шоколад, потому что он, как и любая сладость, стимулирует выработку гормона радости серотонина, повышающего настроение и энергичность. «Но шоколад очень калорийный, независимо от того, горький он или молочный. Соответственно, одна плитка шоколада может заменить целый прием пищи, но при этом не даст такого же ощущения сытости. Поэтому есть его нужно в ограниченных количествах, и тогда он не принесет вреда», — предупредила эндокринолог.

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      Алиса Дмитриева
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