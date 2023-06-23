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13:57, 23 июня 2023Забота о себе

Россиянам рассказали об эффективности похудения без диет

Диетолог Ольга Деккер рассказала, что похудеть только с помощью спорта без диеты трудно

Фото: Unsplash

Похудеть только со спортом и без диеты можно, но трудно, рассказала диетолог, нутрициолог Ольга Деккер. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала об эффективности такого метода борьбы с лишним весом.

Деккер отметила, что занятия спортом помогают увеличить энергозатраты организма, что приводит к дефициту калорий и потере веса. Однако при похудении с помощью спорта важно учитывать несколько факторов. Во-первых, создание дефицита калорий является ключевым аспектом для похудения. Во-вторых, выбор подходящей физической активности также играет важную роль.

Различные виды спорта и упражнения могут иметь разный эффект на сжигание калорий и формирование мышц. Оптимальным подходом является комбинация кардио- (бег, плавание или езда на велосипеде) и силовых тренировок. Комбинированные физические нагрузки улучшают общую физическую форму, укрепляют мышцы и обмен веществ

Ольга Деккердиетолог, нутрициолог

Для достижения и поддержания здорового и устойчивого веса физическую активность необходимо сочетать с правильным питанием и здоровыми пищевыми привычками, настаивает диетолог. Сбалансированное питание обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и помогает поддерживать энергетический баланс, объяснила она.

Физическая активность помогает сжигать калории и улучшает физическую форму, но важно понимать, что питание — это основной фактор, определяющий вес и здоровье

Ольга Деккердиетолог, нутрициолог

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что несбалансированный рацион, в котором преобладают фастфуд и снеки, может привести к недостатку важных питательных веществ и перебору калорий. «Даже если вы занимаетесь спортом и сжигаете калории в зале, неправильное питание снижает эффективность похудения», — подчеркнула Деккер.

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«Необходимо стремиться к здоровому и сбалансированному питанию, даже если вы занимаетесь физической активностью в зале. Это поможет достичь более устойчивых и долгосрочных результатов, а также поддерживать здоровье», — заключила Деккер.

Ранее Ольга Деккер объяснила, почему необходимо съедать по полкило овощей и фруктов в день. По ее словам, большое количество овощей снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета и ожирения.

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    Вера Владзиевская
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