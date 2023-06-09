Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:49, 9 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали норму овощей и фруктов в день для здоровья и похудения

Нутрициолог Ольга Деккер: ежедневно надо съедать минимум полкило овощей и фруктов

Фото: Nadine Primeau / Unsplash

Ежедневно надо съедать минимум полкило овощей и фруктов, рассказала нутрициолог Ольга Деккер. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам норму по растительности в рационе и объяснила, почему ее необходимо соблюдать.

По словам Деккер, ВОЗ рекомендует потреблять не менее 400-500 граммов овощей и фруктов в день, что составляет приблизительно пять порций. Это минимальное количество, так что для получения максимальной пользы для здоровья лучше есть еще больше растительной пищи, подчеркнула она.

Нутрициолог объяснила, что овощи и фрукты — источник витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Они содержат витамин С, витамин А, фолиевую кислоту, калий, магний и другие полезные вещества, необходимые для поддержания здоровья. Овощи богаты пищевыми волокнами, помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и предотвращать запоры. К тому же овощи позволяют насытиться, при этом они некалорийны, что способствует похудению, добавила Деккер.

Потребление достаточного количества овощей снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета и ожирения

Ольга Деккернутрициолог
Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

Меню следует составлять из разнообразных овощей и фруктов, желательно выбирая плоды разной окраски, так как они содержат различные питательные вещества. Лучше есть овощи и фрукты в сыром виде, но замороженные, консервированные и сушеные тоже могут быть хорошим вариантом, если свежие недоступны, заключила Деккер.

Ранее она назвала самые полезные снеки. Нутрициолог порекомендовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые не содержат искусственных добавок, красителей и консервантов, а также соли.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине заявили о возможности переговоров с Россией. Какое условие выдвинули в Киеве?
    Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС
    Украинский боксер поможет Альваресу в подготовке к реваншу с Биволом
    Бородина ответила на критику своего нового стиля в сети
    Береговая охрана Китая начала патрулирование в спорных водах
    Артемий Лебедев назвал преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой
    Стало известно о неудачной попытке ВСУ провести ротацию в Марьинке
    Премьер Польши заявил о страхе выдворения российского посла
    Названа цена на премиальный китайский седан для россиян
    Очевидцы рассказали о подлете беспилотника к Воронежу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.