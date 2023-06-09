Россиянам назвали норму овощей и фруктов в день для здоровья и похудения

Нутрициолог Ольга Деккер: ежедневно надо съедать минимум полкило овощей и фруктов

Ежедневно надо съедать минимум полкило овощей и фруктов, рассказала нутрициолог Ольга Деккер. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам норму по растительности в рационе и объяснила, почему ее необходимо соблюдать.

По словам Деккер, ВОЗ рекомендует потреблять не менее 400-500 граммов овощей и фруктов в день, что составляет приблизительно пять порций. Это минимальное количество, так что для получения максимальной пользы для здоровья лучше есть еще больше растительной пищи, подчеркнула она.

Нутрициолог объяснила, что овощи и фрукты — источник витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Они содержат витамин С, витамин А, фолиевую кислоту, калий, магний и другие полезные вещества, необходимые для поддержания здоровья. Овощи богаты пищевыми волокнами, помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и предотвращать запоры. К тому же овощи позволяют насытиться, при этом они некалорийны, что способствует похудению, добавила Деккер.

Потребление достаточного количества овощей снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета и ожирения Ольга Деккер нутрициолог

Меню следует составлять из разнообразных овощей и фруктов, желательно выбирая плоды разной окраски, так как они содержат различные питательные вещества. Лучше есть овощи и фрукты в сыром виде, но замороженные, консервированные и сушеные тоже могут быть хорошим вариантом, если свежие недоступны, заключила Деккер.

Ранее она назвала самые полезные снеки. Нутрициолог порекомендовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые не содержат искусственных добавок, красителей и консервантов, а также соли.

