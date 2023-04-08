Нутрициолог назвала самые полезные снеки

Нутрициолог Деккер посоветовала употреблять снеки из цельного зерна, орехов и фруктов

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер назвала самые полезные снеки. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Специалист порекомендовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые не содержат искусственных добавок, красителей и консервантов, а также соли. По ее словам, идеальным вариантом являются снеки из цельного зерна, орехов, семечек и фруктов. Она пояснила, что такие продукты содержат много полезных веществ, в том числе витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.

Нутрициолог добавила, что наименее вредными снеками являются гренки из цельного зерна или ржаного хлеба. Также она посоветовала употреблять орехи, которые были приготовлены без добавления масла и избыточного количества соли. Кроме того, по ее словам, меньше всего вреда здоровью нанесут печеные кусочки яблок, киви или бананов со специями, а также рисовые или кукурузные хлопья без соли и сахара.

«Эти продукты обладают меньшим содержанием соли, жира и сахара, а также богаты витаминами и минералами, что делает их более полезными для здоровья», — сказала нутрициолог. Однако она подчеркнула, что даже наименее вредные соленые снеки не должны стать основой рациона. Специалист призвала придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты, которая включает в себя много свежих фруктов, овощей, белковых продуктов и здоровых жиров.

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