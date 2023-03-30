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16:56, 30 марта 2023Забота о себе

Россиянам назвали ускоряющие старение продукты

Диетолог Тимощенко призвала отказаться от сладостей и колбас ради продления молодости

Фото: Frank Zhang / Unsplash

Ради красоты и продления молодости следует отказаться от сладостей и колбас, призвала россиян диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В беседе с «Известиями» она назвала продукты, ускоряющие старение.

Диетолог уверяет, что больше всего ускоряет старение любовь к сладкому: избыточное потребление сахара ведет к набору веса, инсулинорезистентности, способствует старению кожи — она становится менее эластичной, морщины появляются быстрее, а повреждения заживают дольше.

По словам Тимощенко, в косметологии даже есть термин «сахарное лицо». Увлекающегося десертами человека выдают отсутствие здорового румянца, сухая кожа, заломы на лбу.

Сладости вредят не только коже, но и разрушают зубы, что влияет на овал лица. Человек с плохими или отсутствующими зубами выглядит на несколько лет старше, рассказал стоматолог Алексей Антипенко.

Кислота разрушает эмаль и дентин — ткани зуба. Из-за этого со временем можно получить кариес и пульпит, а после и вовсе остаться без зубов. Отсутствие передних зубов не украшает человека, а потеря задних вредит привлекательности. Их отсутствие приводит к повышенной нагрузке на другие зубы

По словам стоматолога, внешне потеря зубов проявляется в уменьшении нижней трети лица, что приводит к появлению явных подбородочных складок и опущению уголков рта, а также углублению носогубных складок. Все это придает старческий вид даже молодым людям.

За полостью рта необходимо ухаживать даже после употребления в пищу каш и хлебобулочных изделий. Они быстро прилипают к зубам и трудно вычищаются. Разрушению зубов также способствуют кислые продукты и различные напитки, содержащие большое количество фосфорной кислоты

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Ради молодости стоит отказаться от жирных блюд и продуктов из переработанного мяса — колбас, мясных полуфабрикатов, сосисок. Повышенное содержание поваренной соли в таких продуктах способствует росту артериального давления, приводит к отекам и старению кожи, предупредила Тимощенко.

Также она посоветовала отказаться от кондитерских изделий, фастфуда, продуктов быстрого приготовления. Следует ограничивать в рационе и количество красного мяса, так как его избыток увеличивает риск развития колоректального рака.

Ради продления молодости нужно отказаться от вредных привычек, добавила диетолог.

Продукты обмена этанола в алкоголе оказывают повреждающее действие не только на печень, но и на другие органы, ускоряя процессы старения. Спиртное активно обезвоживает кожу. Оно негативно влияет на качество сна, что пагубно сказывается на внешности

Анастасия Тимощенкогастроэнтеролог, диетолог

По ее словам, энергетические напитки, крепкий чай и кофе тоже негативно влияют на организм, вызывая его обезвоживание. Обезвоженный человек имеет усталый вид, на его лице появляются морщины. Ради красоты Тимощенко посоветовала забыть и про сладкие газировки, так как кроме большого количества сахара они содержат фосфорную кислоту, способствующую потере кальция и снижению плотности костной ткани.

Ранее терапевт Екатерина Ладыгина назвала продукты, продлевающие молодость: это киви, голубика, вишня.

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Вера Владзиевская
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Россиянам назвали ускоряющие старение продукты
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