Россиянам назвали ускоряющие старение продукты

Диетолог Тимощенко призвала отказаться от сладостей и колбас ради продления молодости

Ради красоты и продления молодости следует отказаться от сладостей и колбас, призвала россиян диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В беседе с «Известиями» она назвала продукты, ускоряющие старение.

Диетолог уверяет, что больше всего ускоряет старение любовь к сладкому: избыточное потребление сахара ведет к набору веса, инсулинорезистентности, способствует старению кожи — она становится менее эластичной, морщины появляются быстрее, а повреждения заживают дольше.

По словам Тимощенко, в косметологии даже есть термин «сахарное лицо». Увлекающегося десертами человека выдают отсутствие здорового румянца, сухая кожа, заломы на лбу.

Сладости вредят не только коже, но и разрушают зубы, что влияет на овал лица. Человек с плохими или отсутствующими зубами выглядит на несколько лет старше, рассказал стоматолог Алексей Антипенко.

Кислота разрушает эмаль и дентин — ткани зуба. Из-за этого со временем можно получить кариес и пульпит, а после и вовсе остаться без зубов. Отсутствие передних зубов не украшает человека, а потеря задних вредит привлекательности. Их отсутствие приводит к повышенной нагрузке на другие зубы

По словам стоматолога, внешне потеря зубов проявляется в уменьшении нижней трети лица, что приводит к появлению явных подбородочных складок и опущению уголков рта, а также углублению носогубных складок. Все это придает старческий вид даже молодым людям.

За полостью рта необходимо ухаживать даже после употребления в пищу каш и хлебобулочных изделий. Они быстро прилипают к зубам и трудно вычищаются. Разрушению зубов также способствуют кислые продукты и различные напитки, содержащие большое количество фосфорной кислоты

Ради молодости стоит отказаться от жирных блюд и продуктов из переработанного мяса — колбас, мясных полуфабрикатов, сосисок. Повышенное содержание поваренной соли в таких продуктах способствует росту артериального давления, приводит к отекам и старению кожи, предупредила Тимощенко.

Также она посоветовала отказаться от кондитерских изделий, фастфуда, продуктов быстрого приготовления. Следует ограничивать в рационе и количество красного мяса, так как его избыток увеличивает риск развития колоректального рака.

Ради продления молодости нужно отказаться от вредных привычек, добавила диетолог.

Продукты обмена этанола в алкоголе оказывают повреждающее действие не только на печень, но и на другие органы, ускоряя процессы старения. Спиртное активно обезвоживает кожу. Оно негативно влияет на качество сна, что пагубно сказывается на внешности Анастасия Тимощенко гастроэнтеролог, диетолог

По ее словам, энергетические напитки, крепкий чай и кофе тоже негативно влияют на организм, вызывая его обезвоживание. Обезвоженный человек имеет усталый вид, на его лице появляются морщины. Ради красоты Тимощенко посоветовала забыть и про сладкие газировки, так как кроме большого количества сахара они содержат фосфорную кислоту, способствующую потере кальция и снижению плотности костной ткани.

Ранее терапевт Екатерина Ладыгина назвала продукты, продлевающие молодость: это киви, голубика, вишня.