Россиянам назвали улучшающие сон продукты

Технолог Румянцева: блюда из рыбы способны нормализовать качество сна

Россиянам назвали продукты, которые способны нормализовать и улучшить качество сна. Комментарий главного технолога «Много лосося» Людмилы Румянцевой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала потреблять в пищу лосось, тунец и любую другую жирную рыбу. В таких блюдах содержится огромное количество витамина D, омега-3 жирных кислот и нутриентов, которые необходимы для регуляции уровня серотонина. Лучше составлять блюда с рыбой и овощами или крупами, которые богаты клетчаткой.

Кроме того, важно следить за гликемическим индексом пищи. «Советую употреблять углеводы с высоким гликемическим индексом за четыре часа до сна, это снизит количество сахара в организме. К таким продуктам относятся: жареный картофель, некоторые фрукты, каши, мед и сладости. Совет будет полезен для тех, кому требуется много времени, чтобы заснуть», — высказалась она.

По словам Румянцевой, следует выбирать легкий ужин, а также делать акцент на блюда с достаточным количеством белка. «Организм расщепляет белок на аминокислоты, они, в свою очередь, служат основными строительными блоками нейромедиаторов. Одна из этих аминокислот, триптофан, в больших количествах содержится в богатых белком источниках, таких как рыба, курица, индейка, яйца, миндаль и тыквенные семечки», — уточнила собеседница издания.

В заключение Румянцева заявила, что фастфуд и шоколад, напротив, негативно сказываются на качестве сна. «Фастфуд нарушает работу мозга и замедляет поступление в него кислорода, отсюда и появляется чувство усталости. Баловать себя шоколадом перед сном тоже не рекомендуется», — отметила технолог.

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