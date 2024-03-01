Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 1 марта 2024Ценности

Россиянам назвали улучшающие сон продукты

Технолог Румянцева: блюда из рыбы способны нормализовать качество сна

Фото: Unsplash

Россиянам назвали продукты, которые способны нормализовать и улучшить качество сна. Комментарий главного технолога «Много лосося» Людмилы Румянцевой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала потреблять в пищу лосось, тунец и любую другую жирную рыбу. В таких блюдах содержится огромное количество витамина D, омега-3 жирных кислот и нутриентов, которые необходимы для регуляции уровня серотонина. Лучше составлять блюда с рыбой и овощами или крупами, которые богаты клетчаткой.

Кроме того, важно следить за гликемическим индексом пищи. «Советую употреблять углеводы с высоким гликемическим индексом за четыре часа до сна, это снизит количество сахара в организме. К таким продуктам относятся: жареный картофель, некоторые фрукты, каши, мед и сладости. Совет будет полезен для тех, кому требуется много времени, чтобы заснуть», — высказалась она.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

По словам Румянцевой, следует выбирать легкий ужин, а также делать акцент на блюда с достаточным количеством белка. «Организм расщепляет белок на аминокислоты, они, в свою очередь, служат основными строительными блоками нейромедиаторов. Одна из этих аминокислот, триптофан, в больших количествах содержится в богатых белком источниках, таких как рыба, курица, индейка, яйца, миндаль и тыквенные семечки», — уточнила собеседница издания.

В заключение Румянцева заявила, что фастфуд и шоколад, напротив, негативно сказываются на качестве сна. «Фастфуд нарушает работу мозга и замедляет поступление в него кислорода, отсюда и появляется чувство усталости. Баловать себя шоколадом перед сном тоже не рекомендуется», — отметила технолог.

Ранее диетолог Ольга Деккер подсказала способ похудеть без диет. Она посоветовала заниматься силовыми видами спорта и совмещать их с кардионагрузками.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище

      Лавров сообщил об офицерах НАТО на Украине

      Россиян собрались лишить стимула для дробления бизнеса

      Стало известно о взрыве в украинском городе

      Chery назвала цены на новинки

      На Украине заявили о непринятии условий соглашения с Россией в Турции

      В Севастополе не выявили нарушений инфраструктуры из-за атаки

      Гузеева высказалась об участии в шоу о выживании

      Воздушная тревога в Севастополе продлилась почти час

      Названа дата выхода второй части хоррора о Винни-Пухе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше